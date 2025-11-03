Giovani e violenza | Napoli Messina e Torino
Notti brave e violenza. Due ragazzi hanno perso la vita, un 15enne disabile sequestrato. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Manifestazione in piazza per dire basta alla violenza e ricordare Paolo Taormina e tutti i giovani uccisi Vai su Facebook
Violenza a Napoli, è allarme giovani: ucciso un 18enne, ipotesi errore di persona - È pesantissimo il bilancio dell’ultima notte di violenza nell’area metropolitana di Napoli. Si legge su ilmattino.it
Far west nei sabati sera italiani, due giovanissime vittime: una a Napoli l’altra a Messina - Sempre più spesso la cronaca nera riporta notizie di microcriminalità nelle città italiane e la maggior parte delle volte i protagonisti sono dei ... Segnala ecovicentino.it
Violenza a Napoli nella notte, quattro ragazzi feriti: «Litigi nati da banalità» - Due di loro sono gravi, si tratta di un 22enne e di un 17enne ricoverati rispettivamente al Vecchio Pellegrini ... Segnala ilmattino.it