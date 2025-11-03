Giovane straniero in canale non ce l' ha fatta Un uomo all' ospedale
Intervento delle forze di polizia, sempre ieri, nel tardo pomeriggio, impegnate sul fronte lagunare a Castello per una persona avvistata in acqua in canale, in zona Campo Santa Marina, vicino all'hotel Cavalieri. Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco e inizialmente dai sommozzatori, è stato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Forte dei Marmi : investe con l' auto un giovane dopo la lite in un locale . È accaduto nella notte .Alla guida dell' auto un 24enne marocchino,risultato positivo all'alcoltest. Lo straniero è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni aggravate. Il raga - facebook.com Vai su Facebook
Giovane ferito con bottiglia a Cagliari, arrestato un 47enne - E' stato arrestato il 47enne che ieri ha ferito un giovane straniero con i cocci di una bottiglia in piazza del Carmine a Cagliari. Come scrive ansa.it