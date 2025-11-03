Giovane straniero in canale non ce l' ha fatta Un uomo all' ospedale

Veneziatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervento delle forze di polizia, sempre ieri, nel tardo pomeriggio, impegnate sul fronte lagunare a Castello per una persona avvistata in acqua in canale, in zona Campo Santa Marina, vicino all'hotel Cavalieri. Il corpo, recuperato dai vigili del fuoco e inizialmente dai sommozzatori, è stato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

