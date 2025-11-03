Giovane le big di Serie A si muovono per gennaio? L’incontro con l’agente a Milano

Approdato a Verona nel silenzio generale, Giovane Do Nascimento ora è già simbolo della piazza. L’ex Corinthias ha già fatto innamorare il suo pubblico e la coppia con Gift Orban, sta iniziando a portare gioie anche in termini numerici. Nel match perso allo scadere contro l’Inter è arrivata la prima firma in maglia scaligera e ora le attenzioni dei top club sul classe 2003 si fanno insistenti. Intanto l’agente Giuseppe Riso inizia a domandare il terreno futuro. Meeting a Milano tra Giovane ed il suo Agente. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, in mattinata nella sede di Milano è avvenuto un meeting proprio tra la stella scaligera e l’agente Giuseppe Riso con tutto l’entourage della società GrSports, fondata proprio da Riso, per discutere del futuro del classe 2003. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

