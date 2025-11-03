Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate il 4 novembre la cerimonia della consegna delle bandiere alle scuole
In vista della celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il Ministero dell’Istruzione e del Merito invita la comunità scolastica a riservare attenzione al significato della ricorrenza del 4 novembre. L’intento è promuovere la conoscenza storica degli eventi legati alla costruzione dell’unità nazionale e valorizzare il senso di appartenenza alla Repubblica, anche attraverso il ricordo di chi si è impegnato – e spesso sacrificato – per la libertà e la difesa del Paese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
