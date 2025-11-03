Giorno dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate | le celebrazioni a Brindisi

BRINDISI - Martedì 4 novembre 2025 si terrà a Brindisi la tradizionale celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, promossa e coordinata dalla prefettura di Brindisi in collaborazione con il Presidio Militare e il Comune di Brindisi.La cerimonia avrà inizio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche questi approfondimenti

Unite, forti, libere, contro la violenza. Ogni giorno. #UnaNessunaCentomila - facebook.com Vai su Facebook

4 Novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: tutto pronto per la tradizionale cerimonia in Piazza Santa Teresa - Martedì 4 novembre si terrà a Brindisi la tradizionale celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, promossa e coordin ... Da brundisium.net

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: solo per un giorno questi musei aprono gratis - Il 4 novembre 2025 i musei italiani aprono gratuitamente per celebrare il coraggio, l’arte e la memoria del Paese ... siviaggia.it scrive

Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, La Russa al Sacrario di Bari. Il piano viabilità e traffico - Per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni in programma, con apposita ordinanza della Polizia Locale sono state disposte alcune limitazioni temporanee alla circolazione ... Segnala baritoday.it