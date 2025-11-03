Giorno dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate | le celebrazioni a Brindisi

Brindisireport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Martedì 4 novembre 2025 si terrà a Brindisi la tradizionale celebrazione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, promossa e coordinata dalla prefettura di Brindisi in collaborazione con il Presidio Militare e il Comune di Brindisi.La cerimonia avrà inizio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

4 Novembre, giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: tutto pronto per la tradizionale cerimonia in Piazza Santa Teresa - Martedì 4 novembre si terrà a Brindisi la tradizionale celebrazione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, promossa e coordin ... Da brundisium.net

giorno unit224 nazionale forzeGiornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: solo per un giorno questi musei aprono gratis - Il 4 novembre 2025 i musei italiani aprono gratuitamente per celebrare il coraggio, l’arte e la memoria del Paese ... siviaggia.it scrive

Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, La Russa al Sacrario di Bari. Il piano viabilità e traffico - Per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni in programma, con apposita ordinanza della Polizia Locale sono state disposte alcune limitazioni temporanee alla circolazione ... Segnala baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Giorno Unit224 Nazionale Forze