Giorno dell' Unità Nazionale e delle Forze Armate La Russa al Sacrario di Bari Il piano viabilità e traffico

Si svolgerà domani 4 novembre alle 11.15 nel Sacrario Militare di Bari Japigia la cerimonia per il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate. All'appuntamento presenzieranno anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

