Giornate della Scuola Medica Salernitana | XXIV edizione
Premi, Giuramento d’Ippocrate e dibattiti sul tema “Età d’oro – Salute di ferro”. Organizzato dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Salerno, l’evento si terrà il 7 novembre all’Università di Salerno e l’8 novembre al Grand Hotel Salerno. Si terrà venerdì 7 e sabato 8 novembre la XXIV edizione delle “Giornate della Scuola Medica Salernitana”. Un doppio appuntamento che prevede: Venerdì 7 novembre – ore 15.30, aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno: consegna dei “Premi internazionali Scuola Medica Salernitana” e Giuramento di Ippocrate dei neolaureati iscritti agli Albi in Medicina e Odontoiatria;. 🔗 Leggi su Zon.it
