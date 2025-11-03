Giornata Unità Nazionale e Forze Armate Montecitorio si illumina con il tricolore

ROMA – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la facciata di Palazzo Montecitorio si illumina con il tricolore italiano dal tramonto di martedì 4 novembre sino all’una di mercoledì 5. E’ quanto fa sapere, attraverso una breve nota, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Montecitorio si illumina con il tricolore

Leggi anche questi approfondimenti

Domani è la Giornata Mondiale dell’Ictus Cerebrale, ne parliamo con un insigne specialista, è con noi il dott. Vincenzo Inchingolo Responsabile della Stroke Unit UOC di Neurologia di Casa Sollievo della Sofferenza. - facebook.com Vai su Facebook

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: solo per un giorno questi musei aprono gratis - Il 4 novembre 2025 i musei italiani aprono gratuitamente per celebrare il coraggio, l’arte e la memoria del Paese ... Segnala siviaggia.it

Avellino celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Domani, martedì 4 novembre, si svolgerà la tradizionale cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze A ... Scrive irpinianews.it

Monza celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Monza si prepara a celebrare, martedì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria, riconoscenza e riflessione sul valore della pace. Secondo mbnews.it