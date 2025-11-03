Giornata Unità Nazionale e Forze Armate Montecitorio si illumina con il tricolore

ROMA – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la facciata di Palazzo Montecitorio si illumina con il tricolore italiano dal tramonto di martedì 4 novembre sino all’una di mercoledì 5. E’ quanto fa sapere, attraverso una breve nota, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

