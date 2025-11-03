Giornata di prevenzione ECG a Pomigliano d’Arco | al Centro Isoriabilitativo 25 persone visitate per la salute del cuore
Pomigliano d’Arco, 3 novembre 2024 – Una giornata di prevenzione dedicata alla salute del cuore si è svolta oggi a Pomigliano d’Arco, grazie all’iniziativa del Dott. Domenico Manna, Direttore del Centro Socio Sanitario ISO per l’Autismo di Pomigliano d’Arco, che ha progettato l’iniziativa insieme a Luigi Damasco, Nunzio Esente e il Dott. Antonio Napolitano. Durante l’evento, 25 persone hanno avuto l’opportunità di effettuare un elettrocardiogramma (ECG) gratuito, per monitorare la salute del proprio cuore e prevenire eventuali problemi cardiovascolari. L’iniziativa si inserisce nel solco della promozione della salute e della prevenzione, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della cura del cuore e della prevenzione delle malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Parlami.eu
