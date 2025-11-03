Giornata di lutto cittadino a Pescara per la morte di Giovanni Galeone

Ilpescara.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì a Pescara sarà giornata di lutto cittadino per la morte di mister Giovanni Galeone, l'allenatore che più di chiunque altro ha portato lustro e vittorie (2 promozioni in Serie A e l'unica salvezza nella storia del club nella massima categoria) alla città guidando la squadra di calcio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

