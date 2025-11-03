Giornata dell'Unità Nazionale e Forze Armate la cerimonia a Roma il 4 novembre | strade chiuse e bus deviati

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025 all'Altare della Patria a Roma, previste chiusure di strade, divieti di sosta e deviazioni di linee di trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

giornata unit224 nazionale forzeGiornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: solo per un giorno questi musei aprono gratis - Il 4 novembre 2025 i musei italiani aprono gratuitamente per celebrare il coraggio, l’arte e la memoria del Paese ... siviaggia.it scrive

giornata unit224 nazionale forzeMonza celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Monza si prepara a celebrare, martedì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria, riconoscenza e riflessione sul valore della pace. Scrive mbnews.it

Si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. - 4 Novembre, alla cerimonia parteciperanno il Prefetto, Clemente Di Nuzzo, il Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, Forze dell’Ordine, Autorità Civil ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Unit224 Nazionale Forze