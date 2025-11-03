Giornata dell'Unità Nazionale e Forze Armate la cerimonia a Roma il 4 novembre | strade chiuse e bus deviati

Per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025 all'Altare della Patria a Roma, previste chiusure di strade, divieti di sosta e deviazioni di linee di trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: solo per un giorno questi musei aprono gratis - Il 4 novembre 2025 i musei italiani aprono gratuitamente per celebrare il coraggio, l’arte e la memoria del Paese ... siviaggia.it scrive

Monza celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Monza si prepara a celebrare, martedì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che unisce memoria, riconoscenza e riflessione sul valore della pace. Scrive mbnews.it

Si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. - 4 Novembre, alla cerimonia parteciperanno il Prefetto, Clemente Di Nuzzo, il Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, Forze dell’Ordine, Autorità Civil ... Riporta lanazione.it