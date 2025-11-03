Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate | ingresso gratuito al MArRC

Martedì 4 novembre 2025, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà aperto con ingresso gratuito, su iniziativa del ministero della Cultura. Un’occasione per riscoprire le collezioni del MArRC e lasciarsi guidare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it