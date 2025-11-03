Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate | ingresso gratuito al MArRC
Martedì 4 novembre 2025, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sarà aperto con ingresso gratuito, su iniziativa del ministero della Cultura. Un’occasione per riscoprire le collezioni del MArRC e lasciarsi guidare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domani è la Giornata Mondiale dell’Ictus Cerebrale, ne parliamo con un insigne specialista, è con noi il dott. Vincenzo Inchingolo Responsabile della Stroke Unit UOC di Neurologia di Casa Sollievo della Sofferenza. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: solo per un giorno questi musei aprono gratis - Il 4 novembre 2025 i musei italiani aprono gratuitamente per celebrare il coraggio, l’arte e la memoria del Paese ... Lo riporta siviaggia.it
Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, Carabinieri in vetrina alla Fondazione Carisp - In occasione della celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, il comando provinciale Carabinieri di Forlì- Lo riporta forlitoday.it
Avellino celebra il 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Domani, martedì 4 novembre, si svolgerà la tradizionale cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze A ... Secondo irpinianews.it