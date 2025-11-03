Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze armate il programma delle cerimonie

Ferraratoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, le amministrazioni comunali hanno organizzato una serie di momenti commemorativi aperti alla cittadinanza, con il coinvolgimento delle scuole e delle realtà locali.CopparoMartedì 4 a Copparo si terrà la cerimonia di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Commemorazione dei Caduti e Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Il programma delle celebrazioni del 2 e 4 novembre a Ravenna - Domenica 2 e martedì 4 novembre, nel territorio del comune di Ravenna, si svolgeranno le celebrazioni in occasione della commemorazione dei Caduti in ... Segnala ravennanotizie.it

A Trapani si celebra il 4 Novembre: Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ricorrenza che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale e l ... Lo riporta tp24.it

Si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. - 4 Novembre, alla cerimonia parteciperanno il Prefetto, Clemente Di Nuzzo, il Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri, Forze dell’Ordine, Autorità Civil ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata Unit224 Nazionale Forze