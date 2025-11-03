Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate | cerimonia ad Avellino

Domani, martedì 4 novembre, si svolgerà la tradizionale cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’evento avrà inizio alle ore 10.00 in Via Matteotti, con lo schieramento della compagnia di formazione a cura del 232° Reggimento Trasmissioni, alla presenza del Prefetto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

