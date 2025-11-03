Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate Carabinieri in vetrina alla Fondazione Carisp

In occasione della celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate, il comando provinciale Carabinieri di Forlì-Cesena ha allestito una vetrina nella sede della Fondazione Carisp, in corso Garibaldi. Presente una delegazione di giovani carabinieri, in servizio in questo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

