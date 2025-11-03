Giornata delle Forze Armate il programma delle celebrazioni ad Acirele

Lunedì 4 novembre alle ore 9 e 30 in piazza Duomo avrà inizio la cerimonia commemorativa cittadina in occasione della Giornata dell’Unita? Nazionale e delle Forze armate. La cerimonia avra? inizio con l’ingresso del gonfalone cittadino e l’alzabandiera solenne. Si procedera? alla deposizione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, martedì 4 novembre il Museo Archeologico della Lomellina apre gratuitamente le sue porte a tutti i visitatori. Data: martedì 4 novembre Luogo: Museo Archeologico della Lomellin - facebook.com Vai su Facebook

Castellammare, il programma del 4 novembre per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate - Martedì 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, guidata dal sindaco Luigi Vicinanza ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: la Marina Militare apre le sue basi in Puglia - Martedì 4 novembre 2025, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, la Marina Militare celebra il legame con la cittadinanza aprendo le proprie basi, navi e centri di addes ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Commemorazione dei Caduti e Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Il programma delle celebrazioni del 2 e 4 novembre a Ravenna - Domenica 2 e martedì 4 novembre, nel territorio del comune di Ravenna, si svolgeranno le celebrazioni in occasione della commemorazione dei Caduti in ... Lo riporta ravennanotizie.it