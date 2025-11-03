Giorgio Marchesi in Il fu Mattia Pascal al Teatro Ghione

Il Teatro Ghione, presenta, da giovedì 6 a domenica 9 novembre, Giorgio Marchesi in "Il fu Mattia Pascal", dal romanzo di Luigi Pirandello, musiche scritte e eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli, regia di Giorgio Marchesi e Simonetta Solder.Tratto dal romanzo di Luigi Pirandello, lo spettacolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

"Giorgio Marchesi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Teatro Ghione. . SOLD OUT lo spettacolo delle 20:30! Nuova replica alle 17:45 il 20 novembre al Teatro San Marco di Vicenza. Il fu Mattia Pascal con Giorgio Marchesi Contra’ San Francesco, 76 – Vicenza Biglietti: https://bit.ly/3L7NP4h I posti stanno - facebook.com Vai su Facebook

Giorgio Marchesi rilegge “Il fu Mattia Pascal“ - Un viaggio ironico e moderno nel capolavoro di Pirandello, in cui la storia di Mattia Pascal viene rivisitata con energia e leggerezza. Come scrive lanazione.it

Giorgio Marchesi: «Il mio Assalonne in punto di morte e l'eterno conflitto tra padri e figli» - Giorgio Marchesi, volto delle fiction italiane, torna nella sua città, per dare voce a «Davide e Assalonne», questa sera (venerdì 5 settembre), nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, nuova ... Scrive bergamo.corriere.it

Chi è Giorgio Marchesi/ “A 20 anni ho fatto tantissimi lavori, mi piaceva viaggiare e cambiare” - Oggi tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo: l'attore è pronto a presentare la nuova fiction in arrivo su Canale 5 Giorgio Marchesi torna in tv tra gli ospiti della ... Secondo ilsussidiario.net