giorgio chiellini eletto consigliere di lega in figc

Giorgio Chiellini è stato eletto nuovo consigliere di Lega in Figc. Il Director of Football Strategy della Juventus prende dunque il posto di Francesco Calvo, ex dirigente bianconero oggi all’Aston Villa in Premier League. Battuta, con 12 voti a favore sui 20 totali, la concorrenza di Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, e di Saverio Sticchi Damiani, che hanno rispettivamente ricevuto tre e due preferenze: entrambi, come riporta Sport Mediaset, si sono di fatto sfilati dalla candidatura durante l’assemblea appoggiando l’elezione di Chellini. Tre le schede bianche. L’ex difensore della Juventus e pilastro della Nazionale si aggiunge dunque al presidente e amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta e al vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia come rappresentante della Serie A nel consiglio Figc. 🔗 Leggi su Lettera43.it

