Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale | l'omaggio di Milano allo stilista

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è anche il nome di Giorgio Armani tra quelli iscritti al Famedio di Milano, tributo a personalità di spicco della città, uomini e donne a cui ispirarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Giorgio Armani e Oliviero Toscani iscritti al Famedio: l’omaggio di Milano ai suoi defunti - Palazzo Marino ha predisposto orari straordinari nei cimiteri per agevolare il flusso previsto per la Commemorazione dei defunti: aperti dalle 8 alle 17. Come scrive milano.corriere.it

giorgio armani entra famedioDa Giorgio Armani a Paolo Pillitteri: i 14 nuovi nomi illustri iscritti al Famedio - Giorgio Armani riposa nel piacentino, come aveva voluto, ma da oggi sarà ricordato per sempre anche al Cimitero Monumentale. Scrive rainews.it

Da Armani a Pomodoro, a Milano 14 nuovi iscritti al Famedio. Sala “Servono esempi” - Le parole del sindaco Giuseppe Sala "Servono esempi" ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Armani Entra Famedio