Giorgio Armani entra nel Famedio del Cimitero Monumentale | l'omaggio di Milano allo stilista
C'è anche il nome di Giorgio Armani tra quelli iscritti al Famedio di Milano, tributo a personalità di spicco della città, uomini e donne a cui ispirarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Un addio composto, raffinato, autentico. L’ultima collezione di Giorgio Armani non è stata solo una sfilata, ma un messaggio di stile e coerenza. Nel ricordo di uno dei maestri assoluti della moda italiana, Movida rende omaggio anche al suo legame con la Val - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Armani e Oliviero Toscani iscritti al Famedio: l’omaggio di Milano ai suoi defunti - Palazzo Marino ha predisposto orari straordinari nei cimiteri per agevolare il flusso previsto per la Commemorazione dei defunti: aperti dalle 8 alle 17. Come scrive milano.corriere.it
Da Giorgio Armani a Paolo Pillitteri: i 14 nuovi nomi illustri iscritti al Famedio - Giorgio Armani riposa nel piacentino, come aveva voluto, ma da oggi sarà ricordato per sempre anche al Cimitero Monumentale. Scrive rainews.it
Da Armani a Pomodoro, a Milano 14 nuovi iscritti al Famedio. Sala “Servono esempi” - Le parole del sindaco Giuseppe Sala "Servono esempi" ... Si legge su msn.com