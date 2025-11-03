Giorgia nell’album G c’è il duetto con Blanco La Cura Per Me | Dopo Sanremo 2023 sarei potata andare giù invece mi sono rimboccata le maniche come si fa agli inizi di carriera
Giorgia questa mattina alla Triennale di Milano ha presentato il suo nuovo album “G” (in uscita il 7 novembre). Il nuovo progetto musicale della cantante ha mantenuto un segreto fino all’ultimo, quando finalmente abbiamo potuto ascoltare tutte le dodici tracce che compongono l’album. La traccia rimasta segreta è “La Cura per Me”, brano portato al Festival di Sanremo, che all’interno dell’album, oltre alla versione sanremese, diventa un duetto inedito con Blanco, che ne firma anche la scrittura. Giorgia presenta “G”, il nuovo album. La cantante rivela che il brano, Blanco lo ha scritto appositamente per lei. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
