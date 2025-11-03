Grande attesa per l’uscita di G, il nuovo progetto discografico di Giorgia, ecco la tracklist in cui spicca una nuova versione del brano sanremese, in duetto con Blanco. Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce G, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. G, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Giorgia, la tracklist del nuovo album G, duetto con Blanco in La cura per me