Giorgia la tracklist del nuovo album G duetto con Blanco in La cura per me

Spettacolo.eu | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande attesa per l’uscita di G, il nuovo progetto discografico di Giorgia, ecco la tracklist in cui spicca una nuova versione del brano sanremese, in duetto con Blanco. Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti,  venerdì 7 novembre esce G, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. G, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

giorgia la tracklist del nuovo album g duetto con blanco in la cura per me

© Spettacolo.eu - Giorgia, la tracklist del nuovo album G, duetto con Blanco in La cura per me

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giorgia tracklist nuovo albumGiorgia: ecco la tracklist di “G”, il suo nuovo album di inediti - Dopo l’uscita del singolo "Golpe", Giorgia ha annunciato la tracklist del suo nuovo album in studio, intitolato “G ”. Scrive rockol.it

giorgia tracklist nuovo albumGiorgia annuncia la tracklist del nuovo album “G”: chi è il featuring misterioso? - Ma la dodicesima traccia è un mistero: chi si nasconde dietro il featuring segreto? Come scrive rds.it

giorgia tracklist nuovo albumGiorgia: la tracklist del nuovo album “G” con un duetto misterioso - Nel disco, ci saranno 12 canzoni: manca solo un titolo e il nome di quello che dovrebbe essere l’unico ospite del progetto ... radioitalia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giorgia Tracklist Nuovo Album