Giorgia esce il 7 novembre G | nuovo album di inediti

Roma, 3 nov. (askanews) – Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. L’album uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

