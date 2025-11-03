Giorgia esce il 7 novembre G | nuovo album di inediti
Roma, 3 nov. (askanews) – Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. “G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica. L’album uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche questi approfondimenti
Frasi di Giorgia. Giorgia · GOLPE. Il 7 novembre esce il nuovo album di Giorgia " G" preordinalo, link in bio - facebook.com Vai su Facebook
Stai dormendo e sogni, sei di nuovo alle medie, i bulli però adesso sono al posto dei professori, vorresti svegliarti, dagli altoparlanti della scuola esce solo ripetuto in loop “your mom”, la gita di quest’anno è organizzata dall’ICE - X Vai su X
Giorgia: il 7 novembre arriva “G”, il nuovo attesissimo album di inediti - Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di GIORGIA. Come scrive radiowebitalia.it
Giorgia, esce il 7 novembre "G": nuovo album di inediti - Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce 'G', il nuovo attesissimo album ... Come scrive spettacoli.tiscali.it
Giorgia, sono come Terminator, pensare che volevo smettere - 'Sono come Terminator 2 che ogni volta che lo accoppano poi si riforma ' scherza Giorgia presentando il suo nuovo album ... spettacoli.tiscali.it scrive