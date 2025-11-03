Giochiamo a fare il cinema dalla sceneggiatura allo storyboard
Alla Ludoscuola BimBumBam Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi dopo il primo appuntamento in cui si è venuti a conoscenza di cos'è il cinema, il suo linguaggio, la sua differenza con il teatro e tutti coloro che sono impegnati nella realizzazione di un film si entra nel vivo della realizzazione del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
