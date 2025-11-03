Ginnastica artistica buoni risultati per le ragazze dell' Edera a Cesena

Ravennatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta a Cesena la seconda prova del campionato individuale Silver LE3 di ginnastica artistica. La società Edera Ravenna era in gara con 4 atlete. Nella categoria J1, Sara Ricci ha affrontato la gara con determinazione, ottenendo un buon quinto posto. Alice Lapenta nella categoria S1, ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

