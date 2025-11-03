Ginnastica artistica Anthea Sisio regina del volteggio a Combs la Ville

L’azzurrina dell’Aiace Ginnastica trionfa in Francia. Cortellino e Usuelli tra errori e conferme positive. Mentre Jannik Sinner conquistava il Masters 1000 di Parigi, a pochi chilometri di distanza un’altra italiana saliva sul gradino più alto del podio. La giovane Anthea Sisio dell’ Aiace Ginnastica ha vinto la gara di volteggio al Torneo internazionale di Combs la Ville con la media di 13.050, precedendo la francese Elena Colas (12.949) e l’americana Kaylee Sath (12.916). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it