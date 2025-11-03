Ginnastica artistica Anthea Sisio regina del volteggio a Combs la Ville
L’azzurrina dell’Aiace Ginnastica trionfa in Francia. Cortellino e Usuelli tra errori e conferme positive. Mentre Jannik Sinner conquistava il Masters 1000 di Parigi, a pochi chilometri di distanza un’altra italiana saliva sul gradino più alto del podio. La giovane Anthea Sisio dell’ Aiace Ginnastica ha vinto la gara di volteggio al Torneo internazionale di Combs la Ville con la media di 13.050, precedendo la francese Elena Colas (12.949) e l’americana Kaylee Sath (12.916). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Gara Individuale di Ginnastica Artistica Femminile a Travagliato Cat LB3 Domenica scorsa, si è svolta a Travagliato la gara di ginnastica artistica femminile per la categoria Silver LB3 avanzato! Sotto la guida dell’allenatrice Elena Locatelli, le nostre ginnas Vai su Facebook
Ginnastica artistica, Combs-la-Ville: tre azzurrine convocate per la 29ª edizione - Le giovani promesse della ginnastica artistica azzurra sono pronte a un nuovo test internazionale. Riporta sportface.it
Ginnastica artistica: Csi, fino al 7 giugno ad Urbino le finali del Campionato nazionale - Sono in programma da oggi fino al 7 giugno ad Urbino al PalaCarneroli, le finali del Campionato nazionale Csi di Ginnastica artistica, che vedranno impegnati in pedana 3. Lo riporta agensir.it
Ginnastica: a Cuneo le finali nazionali di artistica - Si svolgeranno a Cuneo dal 1 al 3 dicembre le finali dei Campionati italiani Gold, Junior e Senior, di ginnastica artistica, al palazzetto dello sport. Come scrive sportmediaset.mediaset.it