Gimenez è come Julian Alvarez L’incredibile paragone accende il dibattito

Rompipallone.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivato a Milano nel mercato di gennaio, accompagnato da nomi roboanti quali Joao Felix e Santi Gimenez, sotto l’egida di Sergio Coinceicao, Kyle Walker ha faticato ad imporsi, deludendo le aspettative dei tanti estimatori che ha cresciuto nel corso degli anni, in special modo negli anni passati a Manchester sponda City. Sei mesi di alti e bassi, chiusi con la “tragica” finale dell’olimpico persa con il Bologna. Intervistato da Fox, Walker ha parlato del suo trascorso in rossonero e dei compagni trovati lungo il tragitto, lasciandosi andare ad un audace paragone per uno di essi Il pensiero di Walker su Santi Gimenez. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

