LEGNO RIGENERATO e sempre più sostenibile. E’ questo uno degli aspetti più innovativi di Giessegi Industria Mobili, azienda marchigiana, che opera da anni nella produzione e vendita di mobili per la casa e per l’ufficio. "Dalla cameretta, alla scrivania", dice Gabriele Miccini, presidente del consiglio d’amministrazione dell’azienda. Miccini, che azienda è Giessegi? "La Giessegi Industria Mobili è una grande realtà industriale operante nel territorio di Appignano, comune di poco più di 4mila abitanti della provincia di Macerata. Da oltre 45 anni si occupa di progettazione, realizzazione e vendita di mobili in legno per arredo domestico, facciamo camerette, camere matrimoniali, soggiorni, cabine armadio e per ufficio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giessegi guarda all’ambiente con i mobili sostenibili