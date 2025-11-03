Gideon Levy e il fascismo che abita Israele

Da quando è entrata in vigore la tregua a Gaza, e fino al 28 ottobre, Israele l’ha violata 107 volte, uccidendo 226 persone, di cui 97 bambini, e ferendone altre 594 (alcune o molte di queste periranno). Non solo, gli accordi stabilivano che Israele avrebbe consentito l’ingresso di 600 camion di aiuti al giorno, invece la media giornaliera è stata di soli 145 veicoli, così che la fame continua ad affligere i residenti e gli ospedali continuano a scarseggiare di farmaci e attrezzature sanitarie, con tragiche conseguenze per i degenti. Tutto ciò avviene nel silenzio degli Stati Uniti, che pure si sono fatti garanti della tregua, e degli altri Paesi occidentali che hanno derubricato il genocidio dei palestinesi a un passato che non merita più attenzione, neanche quella di facciata accordata in precedenza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gideon Levy e il fascismo che abita Israele

Leggi anche questi approfondimenti

"La maggioranza degli israeliani non prova alcuna empatia per i palestinesi, per loro sono tutti fanatici di #Hamas. E questo atteggiamento viene alimentato dai media israeliani che non hanno mai raccontato ciò che avviene a #Gaza." Così Gideon Levy, scritt - facebook.com Vai su Facebook

Gideon Levy: “Netanyahu non vuole la pace. Un’illusione eliminare Hamas” - X Vai su X

Gideon Levy: “Netanyahu costringe noi israeliani a pagare per coprire i suoi guai” - Il giornalista e scrittore Gideon Levy, noto per aver documentato negli anni i crimini dei coloni e dell’esercito israeliano in Cisgiordania, motivo per cui ha ricevuto numerose minacce di morte, ... Da ilfattoquotidiano.it

Levy: "Questa guerra è fango e sangue, ma Israele non cambia" - L'anniversario del 7 ottobre, la guerra che si è estesa al Libano, la figura di Netanyahu e la grave situazione in Cisgiordania sono al centro dell'intervista di Emanuela Bonchino a Gideon Levy, ... Scrive rainews.it