Giardino Verticale sostenibile e innovativo
Inaugurato a Firenze il Giardino Verticale, un'opera realizzata da Toscana Energia lungo la parete perimetrale della propria sede, tra via Barsanti e piazza Mattei, con la volontà di unire innovazione, sostenibilità e attenzione alla valorizzazione degli spazi urbani. "Connessione Verde" conta circa 16mila piante che fanno parte di 14 specie vegetali selezionate. La Parete Verde è lunga oltre 80 metri e contribuirà a migliorare la qualità dell'aria integrando architettura e natura. La superficie coperta è di 260 metri quadri, e ciò la rende al momento tra le più grandi presenti in Toscana realizzate con tipologia di verde verticale modulare.
