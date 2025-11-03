Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 8 novembre, alle ore 18:00, presso il Cinema Partenio di Avellino, si terrà la presentazione ufficiale della lista “Moderati e Riformisti con Cirielli Presidente”, alla presenza del candidato alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli. L’evento vedrà protagonista Gianluca Festa, che guiderà la lista nella circoscrizione di Avellino insieme ai candidati Monica Spiezia, Francesco Casale e Maria Cristina D’Alelio. L’incontro sarà moderato da Ugo Maggio e si concluderà con l’intervento di Edmondo Cirielli. Tra i temi centrali del programma figurano la sanità, la gestione delle risorse idriche e il rilancio del turismo come leve per lo sviluppo delle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gianluca Festa presenta la lista “Moderati e Riformisti con Cirielli Presidente”