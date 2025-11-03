Giallo Angelo Onorato gli esperti divisi | suicidio o omicidio mascherato?

ge:kolumbus:liberoquotidiano:44839694 Strangolato con una fascetta di plastica mentre era in auto: per la Procura di Palermo fu un suicidio, ma la famiglia non si arrende e si oppone alla richiesta di archiviazione. Il programma Incidente Probatorio, in onda sul canale 122 Fatti di Nera, si è occupato del caso dell'architetto Angelo Onorato, marito dell'ex europarlamentare Francesca Donato, trovato morto in auto nel maggio 2024. Onorato è morto per soffocamento, strangolato da una fascetta stretta attorno al collo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, non sono emersi elementi diversi dalla pista che porta al gesto volontario legato alla sua grave situazione debitoria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giallo Angelo Onorato, gli esperti divisi: suicidio o omicidio mascherato?

