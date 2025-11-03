Gialappashow un ruolo speciale per Belen

Torna su  TV8  l’appuntamento con  GialappaShow, il programma firmato dalla  Gialappa’s Band  – composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin – e prodotto da  Banijay Italia. Lunedì 3 novembre, alle  21,30, il pubblico potrà seguire la nuova puntata  in prima visione assoluta, anche in  simulcast su Sky  e in  streaming su NOW. Il ruolo di Belen Rodriguez a GialappaShow. Protagonista di questa terza puntata è  Belén Rodríguez, che affianca la Gialappa’s in una veste inedita, mostrando grande autoironia e capacità di stare al gioco. L’argentina, infatti, si ritrova tra le mani del  Mago Forest, che la sottopone alla consueta e surreale  intervista al “Caffè (corretto grappa) letterario”, uno dei momenti più attesi del programma. 🔗 Leggi su Dilei.it

