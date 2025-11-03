gialappashow un ruolo speciale per belen

Torna su TV8 l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato dalla Gialappa’s Band – composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin – e prodotto da Banijay Italia. Lunedì 3 novembre, alle 21,30, il pubblico potrà seguire la nuova puntata in prima visione assoluta, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Il ruolo di Belen Rodriguez a GialappaShow. Protagonista di questa terza puntata è Belén Rodríguez, che affianca la Gialappa’s in una veste inedita, mostrando grande autoironia e capacità di stare al gioco. L’argentina, infatti, si ritrova tra le mani del Mago Forest, che la sottopone alla consueta e surreale intervista al “Caffè (corretto grappa) letterario”, uno dei momenti più attesi del programma. 🔗 Leggi su Dilei.it

