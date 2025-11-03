GialappaShow Belen Rodriguez ala conduzione della terza puntata

GialappaShow, Belen Rodriguez affianca il Mago Forest alla conduzione della terza puntata: ospiti anche Valentina Lodovini, Iginio Massari e il cristallofonista Samuel Rubino. Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta su TV8, lunedì 3 novembre, alle ore 21.30, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. In questa terza puntata c’è Belen Rodriguez alla co-conduzione del programma, vittima del fuoco incrociato delle domande del Mago Forest nella ormai iconica intervista al Caffè (corretto grappa) letterario. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - GialappaShow, Belen Rodriguez ala conduzione della terza puntata

Argomenti simili trattati di recente

TV8. . Una versione indimenticabile tra poesia e…risposte a domande mai poste #GialappaShow - facebook.com Vai su Facebook

Gialappashow, un ruolo speciale per Belen - Torna su TV8 l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato dalla Gialappa’s Band – composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin – e prodotto da Banijay Italia. Come scrive dilei.it

Belen Rodriguez conduttrice della GialappaShow: quando e dove vederla in tv - conduttrice di una puntata del GialappaShow: l'appuntamento è per lunedì 3 novembre su Tv8. Scrive superguidatv.it

Belen Rodriguez, la conduzione del GialappaShow e il rischio della sovraesposizione - C’è una conduttrice televisiva che, nonostante non sia la padrona di casa di alcun programma, è assoluta protagonista delle ultime settimane. Si legge su maridacaterini.it