GialappaShow Belen co-conduttrice Debutta la Lamborghini di Giulia Vecchio

Si rinnova questa sera, lunedì 3 novembre, l’appuntamento con il GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band condotto dal Mago Forest, in onda in prima serata su TV8 e Sky Uno. Anticipazioni e ospiti del 3 novembre 2025. In questa terza puntata c’è Belén Rodríguez alla co-conduzione del programma, vittima del fuoco incrociato delle domande del Mago Forest nella ormai iconica intervista al Caffè (corretto grappa) letterario. Valentina Lodovini a Vererrimo. Tra le guest star della puntata, Valentina Lodovini, ospite di Silvia Toffanin, alias Brenda Lodigiani, nel nuovo episodio di Vererrimo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - GialappaShow, Belen co-conduttrice. Debutta la Lamborghini di Giulia Vecchio

Argomenti simili trattati di recente

TV8. . Una versione indimenticabile tra poesia e…risposte a domande mai poste #GialappaShow - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez conduttrice della GialappaShow: quando e dove vederla in tv - conduttrice di una puntata del GialappaShow: l'appuntamento è per lunedì 3 novembre su Tv8. Scrive superguidatv.it

GialappaShow del 3 novembre su TV8: Belén Rodríguez co-conduttrice tra ironia, imitazioni e ospiti speciali - 30 su TV8 con Belén Rodríguez, il Mago Forest, imitazioni di Pantani e Vecchio e musica dei Neri per Caso. Lo riporta lifestyleblog.it

Gialappashow, un ruolo speciale per Belen - Torna su TV8 l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato dalla Gialappa’s Band – composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin – e prodotto da Banijay Italia. Scrive dilei.it