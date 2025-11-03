GialappaShow | Belén co-conduttrice con il Mago Forest Ospiti sketch e novità della puntata del 3 novembre

GialappaShow torna stasera con una terza puntata ad alto tasso di sorprese: Belén Rodríguez affianca il Mago Forest alla co-conduzione, mentre sul palco si alternano ospiti, parodie e i personaggi più amati del programma. Tra Vererrimo, incursioni culinarie e nuove imitazioni, l’appuntamento promette ritmo e divertimento in prima serata. Indice. Gialappashow 3 novembre 2025 – Anticipazioni e ospiti: da Valentina Lodovini a Iginio Massari. Giulia Vecchio e la “Lamborghini” inedita, tra Boss in incognita e Milly Carlucci. Il cast comico: Pantani, Betti, Gigi & Ross in doppio e triplo ruolo. Orario, canale e streaming: come vedere la puntata di oggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

