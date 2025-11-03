GialappaShow | Belén co-conduttrice con il Mago Forest Ospiti sketch e novità della puntata del 3 novembre
GialappaShow torna stasera con una terza puntata ad alto tasso di sorprese: Belén Rodríguez affianca il Mago Forest alla co-conduzione, mentre sul palco si alternano ospiti, parodie e i personaggi più amati del programma. Tra Vererrimo, incursioni culinarie e nuove imitazioni, l’appuntamento promette ritmo e divertimento in prima serata. Indice. Gialappashow 3 novembre 2025 – Anticipazioni e ospiti: da Valentina Lodovini a Iginio Massari. Giulia Vecchio e la “Lamborghini” inedita, tra Boss in incognita e Milly Carlucci. Il cast comico: Pantani, Betti, Gigi & Ross in doppio e triplo ruolo. Orario, canale e streaming: come vedere la puntata di oggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Gaia è la co-conduttrice della seconda puntata! #GialappaShow lunedì alle 21:30 in prima visione su TV8 - facebook.com Vai su Facebook
Belen Rodriguez conduttrice della GialappaShow: quando e dove vederla in tv - conduttrice di una puntata del GialappaShow: l'appuntamento è per lunedì 3 novembre su Tv8. superguidatv.it scrive
GialappaShow del 3 novembre su TV8: Belén Rodríguez co-conduttrice tra ironia, imitazioni e ospiti speciali - 30 su TV8 con Belén Rodríguez, il Mago Forest, imitazioni di Pantani e Vecchio e musica dei Neri per Caso. Da lifestyleblog.it
Belen Rodriguez, da Belve al GialappaShow passando per Montalbano: la conduttrice torna al centro dei palinsesti - Belen Rodriguez aveva detto che sarebbe stata prevalentemente in radio, ma la televisione italiana vuole ancora puntare su di lei. Come scrive msn.com