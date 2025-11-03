Ghiglia-Report Pd e M5S chiedono le dimissioni del Garante della Privacy

I componenti del Pd e del Movimento 5 Stelle nella commissione di vigilanza Rai chiedono le dimissioni di Agostino Ghiglia dell’Autorità garante per la privacy. Secondo i deputati dem, «quanto emerso dall’inchiesta di Report ha reso evidente che è venuta meno, se mai è davvero esistita, la credibilità e l’autonomia dell’attuale governance dell’Autorità per la Privacy. La gestione appare segnata da scelte condizionate da appartenenze politiche e da decisioni assunte non nell’interesse generale, ma per accontentare amici o compagni di partito ». Sulla stessa linea gli esponenti del Movimento 5 Stelle che aggiungono: «Dopo la puntata di ieri di Report e dopo gli ulteriori elementi emersi sulla multa inflitta dal Garante della privacy alla trasmissione, una cosa è chiara: Agostino Ghiglia non può più stare lì e deve dimettersi il prima possibile. 🔗 Leggi su Open.online