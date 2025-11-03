Ghiglia-Report Pd e M5S chiedono le dimissioni del Garante della Privacy
I componenti del Pd e del Movimento 5 Stelle nella commissione di vigilanza Rai chiedono le dimissioni di Agostino Ghiglia dell’Autorità garante per la privacy. Secondo i deputati dem, «quanto emerso dall’inchiesta di Report ha reso evidente che è venuta meno, se mai è davvero esistita, la credibilità e l’autonomia dell’attuale governance dell’Autorità per la Privacy. La gestione appare segnata da scelte condizionate da appartenenze politiche e da decisioni assunte non nell’interesse generale, ma per accontentare amici o compagni di partito ». Sulla stessa linea gli esponenti del Movimento 5 Stelle che aggiungono: «Dopo la puntata di ieri di Report e dopo gli ulteriori elementi emersi sulla multa inflitta dal Garante della privacy alla trasmissione, una cosa è chiara: Agostino Ghiglia non può più stare lì e deve dimettersi il prima possibile. 🔗 Leggi su Open.online
Critiche le opposizioni che chiedono le dimissioni del membro del Garante per la Privacy. #Report #Ranucci #Ghiglia - X Vai su X
#Report ritorna sul Garante della privacy. Agostino Ghiglia, membro del collegio, il giorno prima della sanzione a Report si è recato in via della Scrofa a Roma, nella sede di Fratelli d’Italia. Perché? Rivedi "L'autorità del garante" - facebook.com Vai su Facebook
Caso Ghiglia, Report va in onda nonostante la diffida del membro del Garante: cosa c’è nella puntata - La puntata di Report sul caso Ghiglia, legato alla sanzione da 150mila euro comminata a Report dal Garante della Privacy, è andata in onda comunque, nonostante ... Da fanpage.it
Report sul Garante della privacy va in onda: Ghiglia, la diffida, la frase «vado da Arianna», il contenuto della puntata. Cosa sappiamo - La replica: «Grave essere stato pedinato» ... Lo riporta roma.corriere.it
Report, Ghiglia alla Rai: “Bloccate la puntata sui contatti del Garante con Arianna Meloni”. Ma va regolarmente in onda - Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, ha inviato alla redazione di Report una diffida alla messa in onda nella puntata di questa sera su Rai3 del servizio, anticipato in parte sui socia ... Scrive affaritaliani.it