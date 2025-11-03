Geostorm | Il disaster movie con Gerad Butler sbarca su Paramount + ed è già un successo streaming
Paramount+ aggiunge un nuovo pezzo forte al suo catalogo di fantascienza in streaming a partire dal 1° novembre: il film catastrofico del 2017, Geostorm. Nonostante le critiche miste, il film si è rivelato un solido successo in streaming in passato su piattaforme come Netflix e HBO Max, e ora è pronto a conquistare il pubblico di Paramount+. La Trama: Gerard Butler contro la fine del mondo. Geostorm è un disaster movie che cavalca l’onda dei film sui disastri climatici e la fantascienza ad alto tasso d’azione. Diretto e co-sceneggiato da Dean Devlin, il film vede Gerard Butler nei panni dell’ingegnere satellitare Jake Lawson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Scopri altri approfondimenti
Geostorm: il disaster movie con Gerard Butler arriva in home video il 28 febbraio - scritto e diretto da Dean Devlin, produttore cinematografico e attore, al suo esordio dietro la macchina da ... Lo riporta cinema.everyeye.it
Geostorm: otto cose che abbiamo capito dal trailer del disaster movie con Gerard Butler - Arriverà nei cinema italiani il primo novembre Geostorm, disaster movie di portata globale interpretato da Gerard Butler e Andy Garcia. film.it scrive
Geostorm: il disaster movie con Gerard Butler arriva in home video il 28 febbraio - Geostorm è l’ultima uscita home video del mese di febbraio targata Warner Bros. cinema.everyeye.it scrive