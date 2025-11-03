Geostorm | Il disaster movie con Gerad Butler sbarca su Paramount + ed è già un successo streaming

Paramount+ aggiunge un nuovo pezzo forte al suo catalogo di fantascienza in streaming a partire dal 1° novembre: il film catastrofico del 2017, Geostorm. Nonostante le critiche miste, il film si è rivelato un solido successo in streaming in passato su piattaforme come Netflix e HBO Max, e ora è pronto a conquistare il pubblico di Paramount+. La Trama: Gerard Butler contro la fine del mondo. Geostorm è un disaster movie che cavalca l’onda dei film sui disastri climatici e la fantascienza ad alto tasso d’azione. Diretto e co-sceneggiato da Dean Devlin, il film vede Gerard Butler nei panni dell’ingegnere satellitare Jake Lawson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

