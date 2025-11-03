Genova Irish Festival | festival della cultura irlandese con musica gastronomia incontri e workshop

L'Isola di Smeraldo e la sua millenaria cultura protagoniste a Genova da giovedì 6 a domenica 9 novembre: il Genova Irish Festival? Festival della Cultura Irlandese è un evento che vede la partecipazione di artisti, studiosi, professionisti e appassionati di cultura irlandese e nasce per aprire. 🔗 Leggi su Genovatoday.it