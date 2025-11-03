Genova commemora il rastrellamento degli ebrei genovesi Il rabbino | A Gaza una terribile tragedia non un genocidio

La commemorazione era organizzata nella sinagoga di via Bertora dalla comunità di Sant’Egidio. Presenti anche l’arcivescovo di Genova, il presidente della Regione e la sindaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova commemora il rastrellamento degli ebrei genovesi. Il rabbino: “A Gaza una terribile tragedia, non un genocidio”

