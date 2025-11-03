genova braccio di ferro sul futuro di casa raphael

Una grande struttura, elegante, circondata da un parco, in un quartiere residenziale nel cuore di Genova. Un tempo di proprietà delle suore, è poi diventato in parte un centro di accoglienza - Casa Raphael - gestito da una cooperativa. Sul futuro di questo edificio è nato un braccio di ferro. Da una parte gli ospiti, circa 50 persone, di cui molti minorenni, che non hanno una sistemazione alternativa. Dall'altra la nuova proprietà, che vuole rientrare in possesso dell'immobile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

