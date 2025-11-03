Genova 44enne arrestato per rapina | sorpreso a rubare in un bar del Porto Antico

Un 44enne è stato arrestato a Genova per rapina dopo essere stato sorpreso a rubare in un bar del Porto Antico.

Rapina a Calata Morosini: 44enne arrestato dopo una colluttazione con l'addetto alla sicurezza al Porto Antico di Genova

A Genova, un 44enne è stato arrestato per rapina a Calata Morosini dopo aver rubato 250 euro da un bar e aggredito un addetto alla sicurezza.

Gli agenti delle volanti sono intervenuti intorno alle 2,30 della notte scorsa in aiuto di un addetto alla vigilanza del Porto Antico

