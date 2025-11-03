Genoa vs Fiorentina | domenica prossima la sfida sul campo ma oggi il duello è per la panchina! Ecco tutti i nomi

A Marassi non sarà solo lotta salvezza: Genoa e Fiorentina cercano un allenatore prima ancora della vittoria sul campo Domenica prossima, lo stadio Marassi sarà teatro di una sfida delicatissima: Genoa e Fiorentina, ultime in classifica e ancora senza vittorie in questo campionato di Serie A, si affronteranno in una gara che sa già di .

