Genoa vs Fiorentina | domenica prossima la sfida sul campo ma oggi il duello è per la panchina! Ecco tutti i nomi

Calcionews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marassi non sarà solo lotta salvezza: Genoa e Fiorentina cercano un allenatore prima ancora della vittoria sul campo Domenica prossima, lo stadio Marassi sarà teatro di una sfida delicatissima: Genoa e Fiorentina, ultime in classifica e ancora senza vittorie in questo campionato di Serie A, si affronteranno in una gara che sa già di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

genoa vs fiorentina domenica prossima la sfida sul campo ma oggi il duello 232 per la panchina ecco tutti i nomi

© Calcionews24.com - Genoa vs Fiorentina: domenica prossima la sfida sul campo ma oggi il duello è per la panchina! Ecco tutti i nomi

Altre letture consigliate

Genoa e Fiorentina, destini incrociati: Vanoli aspetta la Viola, il Grifone su De Rossi e domenica c'è il confronto diretto - Situazioni delicate per Genoa e Fiorentina, in fondo alla classifica dopo il disastroso avvio di campionato: Vieira ha salutato, Pioli può essere il prossimo. Scrive sport.virgilio.it

Genoa-Fiorentina: Vanoli conteso, ma contatto De Rossi-Grifone - La gara tra Genoa e Fiorentina di domenica prossima tra punti salvezza, unità di crisi e panchine roventi: Vanoli e De Rossi contesi ... Secondo europacalcio.it

Fiorentina nel caos, squadra in ritiro, Pioli verso l'addio: c'è il nodo dimissioni - La soluzione Galloppa fino alla sosta per le Nazionali poi l’ingaggio del nuovo allenatore e del d. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Genoa Vs Fiorentina Domenica