Genoa vittoria della rinascita | 2-1 al Sassuolo in extremis con Ostigard
Prima gioia in Serie A per il duo Criscito-Murgita. Decidono Malinovskyi e il colpo di testa al 92' del difensore norvegese. Nella settimana più difficile della sua recente storia, il Genoa trova il modo migliore per rialzarsi: la prima vittoria in Serie A, arrivata all'ultimo respiro contro il Sassuolo.
