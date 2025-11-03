Genoa vittoria della rinascita | 2-1 al Sassuolo in extremis con Ostigard

Prima gioia in Serie A per il duo Criscito-Murgita. Decidono Malinovskyi e il colpo di testa al 92’ del difensore norvegese. Nella settimana più difficile della sua recente storia, il Genoa trova il modo migliore per rialzarsi: la prima vittoria in Serie A, arrivata all’ultimo respiro contro il Sassuolo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it