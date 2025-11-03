Genoa vince in casa Sassuolo | 1-2 Fiorentina ultima in classifica Vertice al Viola Park Tifosi contro l’ipotesi D’Aversa
FIRENZE – La vittoria del Genoa a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-2) fa precipitare, soprattutto psicologicamente, la situazione della Fiorentina: stasera ultima in classifica in solitaria. In queste ore i calciatori sono al Viola Park, in ritiro. Con Stefano Pioli che non intende accettare offerte per una soluzione consensuale del contratto: la società offre . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Colpo Genoa in casa del Sassuolo: Berardi risponde a Malinovskyi, decide Ostigard - Al Mapei è andato in scena il penultimo match della 10ª giornata di Serie A: Criscito e Murgita debuttano con una vittoria pesantissima, in attesa del nuovo allenatore ... Da corrieredellosport.it
Posticipo Serie A, il Genoa vince in casa del Sassuolo 2-1 segnando al 93'! - La coppia a interim, composta da Murgita e Criscito, subentrati a Vieira in panchina, chiudono la breve esperienza da imbattuti nei liguri ... Riporta calciocasteddu.it
Ostigard sblocca il Genoa! Sassuolo sconfitto al 93': Berardi non basta - Il Grifone, guidato da Criscito, centra la prima vittoria stagione sbancando il Mapei Stadium all'ultimo minuto di recupero ... Lo riporta tuttosport.com