Genoa vince in casa Sassuolo | 1-2 Fiorentina ultima in classifica Vertice al Viola Park Tifosi contro l’ipotesi D’Aversa

FIRENZE – La vittoria del Genoa a Reggio Emilia contro il Sassuolo (1-2) fa precipitare, soprattutto psicologicamente, la situazione della Fiorentina: stasera ultima in classifica in solitaria. In queste ore i calciatori sono al Viola Park, in ritiro. Con Stefano Pioli che non intende accettare offerte per una soluzione consensuale del contratto: la società offre . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

