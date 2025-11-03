Genoa il cambio fa bene | battuto il Sassuolo a domicilio con un gol di Ostigard nel recupero 1-2

SASSUOLO-GENOA 1-2 MARCATORI: 18'pt Malinovskyi, 1'st Berardi, 47'st Ostigard. SASSUOLO (4-3-3): Muric 5.5; Walukiewicz 5.5, Idzes 6, Muharemovic 5.5, Doig 5.5 (32'st Coulibaly 6); Thorstvedt 6.5, Matic 6, Konè 6.5 (19'st Vranckx 5.5); Berardi 6.5 (32'st Cheddira 5.5), Pinamonti 5.5 (40'st Moro sv), Laurientè 5.5 (19'st Fadera 5.5). In panchina: Turati, Zacchi, Candè, Odenthal, Lipani, Iannoni,.

