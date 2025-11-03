Genoa De Rossi a un passo

2025-11-03 12:26:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Si avvicina la scelta per il sostituto di Patrick Vieira. Nuovi passi avanti con l’ex allenatore della Roma. Il Genoa continua la propria ricerca per un allenatore che possa prendere il posto di Patrick Vieira, con cui la società rossoblù ha trovato un accordo economico per risolvere il contratto in essere. In panchina nella gara contro il Sassuolo in programma alle 18.30 di oggi lunedì 3 novembre e valida per il 10° turno della Serie A 20252026 ci sarà Domenico Criscito, storica bandiera e allenatore dell’Under 17, ma l’obiettivo della società rossoblu è quello di portare immediatamente in panchina un primo allenatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Scopri altri approfondimenti

Nella giornata di oggi il Genoa vorrebbe decidere chi sarà il suo prossimo allenatore, il quale inizierebbe la sua avventura con l’allenamento pomeridiano di martedì. L’incontro con De Rossi è stato positivo e resta il favorito, Vanoli è ritenuto una certezza, piac Vai su Facebook

Genoa, De Rossi in pole per il dopo Vieira: è arrivato in treno, ora l'incontro con la dirigenza - X Vai su X

Genoa, contatto con De Rossi per la panchina: quando arriverà l’annuncio del sostituto di Vieira - Criscito ma non per molto: già in corso i contatti per il nuovo allenatore che sostituirà Vieira ... Segnala fanpage.it

Genoa e Fiorentina, destini incrociati: Vanoli aspetta la Viola, il Grifone su De Rossi e domenica c'è il confronto diretto - Situazioni delicate per Genoa e Fiorentina, in fondo alla classifica dopo il disastroso avvio di campionato: Vieira ha salutato, Pioli può essere il prossimo. Secondo sport.virgilio.it

Panchina Genoa: nomi caldi De Rossi e Vanoli, che però diventa la prima scelta a Firenze - L’ex tecnico della Roma, che appena un mese fa ha risolto il contratto che lo legava ai giallorossi fino al 2027, è infatti ... Lo riporta primocanale.it