SVILAR 7. Inoperoso per mezz’ora, tocca il primo pallone per raccoglierlo dalla porta dopo l’1-0 di Pavlovic. Decisivo due volte su Fofana, “mura” Leao, Bartesaghi e Ricci. MANCINI 6. Prende in consegna Leao che all’inizio combina poco. Poi Rafa si sveglia sono dolori. NDICKA 5,5. Anche per lui un’occasione nei primi minuti, poi si preoccupa dell’evanescente Nkunku. Ma viene “asfaltato” da Leao sul vantaggio. HERMOSO 5. Fin quando la le cose vanno bene fa il compitino, poi solo disastri. CELIK 6. Assatanato pressing e generose ripartenze nella prima parte di gara, Cala alla distanza. EL AYANOUI 5,5 Spesso in ritardo nelle coperture, per questo è costretto a più di un intervento ruvido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Generosità Celik. Soulé il migliore. Svilar non basta