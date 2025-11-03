Gaza Riviera il piano di Trump | deportazione dei palestinesi in cambio di token digitali e costruzione fino a 8 città basate su AI – IL DOCUMENTO

Il progetto implicherebbe la deportazione di oltre 2 milioni di persone, definite nel testo come “partenze volontarie”, verso altri Paesi o in aree abitative temporanee all’interno della Striscia. Gli abitanti che accettassero di lasciare Gaza riceverebbero un pacchetto di 5.000 dollari, quattro ann. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Gaza Riviera”, il piano di Trump: deportazione dei palestinesi in cambio di token digitali e costruzione fino a 8 città basate su AI – IL DOCUMENTO

