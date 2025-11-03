Gaza Netanyahu incita e approva pena di morte contro presunti terroristi palestinesi Hamas | Ecco il vero volto fascista di Israele

Secondo quanto riferito da Gal Hirsch, responsabile degli ostaggi del governo israeliano, Netanyahu si era sempre mostrato restìo alla proposta, tenendosi su posizioni "prudenti" quando ancora a Gaza c'erano gli ostaggi. Ora che però gli ostaggi sono stati riconsegnati, Netanyahu avrebbe tutto l'int. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Netanyahu incita e approva pena di morte contro presunti terroristi palestinesi, Hamas: "Ecco il vero volto fascista di Israele"

