Gaza l' esercito israeliano | Identificati i corpi di tre soldati restituiti da Hamas | Trump | Usa saranno coinvolti nel processo a Netanyahu

Arrestata l'ex procuratrice militare Idf e l'ex procuratore capo per sospetti di insabbiamento in relazione alla fuga di notizie del video di abusi nel centro di detenzione di Sde Teiman. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, l'esercito israeliano: "Identificati i corpi di tre soldati restituiti da Hamas" | Trump: Usa "saranno coinvolti" nel processo a Netanyahu

