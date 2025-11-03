Gaza l' esercito israeliano | Identificati i corpi di tre soldati restituiti da Hamas | Trump | Usa saranno coinvolti nel processo a Netanyahu

Arrestata l'ex procuratrice militare Idf e l'ex procuratore capo per sospetti di insabbiamento in relazione alla fuga di notizie del video di abusi nel centro di detenzione di Sde Teiman. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

